Анадырь, 28 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Анадыре 39-летний местный житель в мессенджере разместил репост в виде текста доступного для ознакомления и скачивания большому количеству пользователей. Содержание репоста формирует мнение у общественности о подрыве авторитета, имиджа и доверия к Вооруженным силам России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Greatlakescomputer.com Штраф

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Правонарушение выявлено и пресечено сотрудниками полиции, составлен протокол.

Судом были рассмотрены материалы дела, в результате чего, мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначен штраф в 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии бывший художественный руководитель Русского драмтеатра им. Бестужева Сергей Левицкий признан виновным в дискредитации российских Вооружённых сил.