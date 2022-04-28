Стрежевой, Томская область, 28 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В городе Стрежевой Томской области вынесен приговор 40-летнему местному жителю, которого обвиняли в избиении до смерти приятеля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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По данным следствия, в сентябре 2020 года мужчины вместе распивали спиртное. Когда подсудимый разговаривал по телефону с сожительницей, потерпевший выкрикнул, что в их компании находится посторонняя женщина.

«В ходе конфликта он сбил друга с ног и на протяжении длительного времени бил ногами по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — отметили в надзорном ведомстве.

По итогам слушаний суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.