Киреевск, Тульская область, , 10:29 — REGNUM В Тульской области пациент больницы напал с ножом на медицинских работников, сообщения об этом появились в СМИ 28 апреля.

Нож 24h.com.vn

По предварительным данным, 42-летний пациент ранее поступил в реанимацию Киреевской ЦРБ, врачам удалось его спасти. Позже он прошёл в сестринскую, где взял нож, и угрожал сотрудникам. В результате, сообщает телеграмм-канал Baza, часть сотрудников выпрыгнули в окно, другим удалось спрятаться в смотровом кабинете. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии пытались вести с агрессивным пациентом переговоры, однако тот накинулся на одного из них с ножом, и получил огнестрельное ранение, от которого скончался.

Известно, что погибший пациент ранее злоупотреблял алкоголем.