Кемерово, , 10:30 — REGNUM В Кемерове сегодня, 28 апреля, во всех школах проходит единый Урок Победы. Об этом рассказал мэр Илья Середюк.

Урок Победы в школе Кемерова t. me/ilyaseredyuk

«Он посвящен одному из главных событий в истории нашей страны – Победе наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне, самой страшной и кровопролитной войне ХХ века. Победе над фашистской нечистью, которая мечтала уничтожить, растоптать нашу страну, наших близких, наше будущее, — написал глава города в своём телеграм-канале. — Нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам мы обязаны всем – свободой Родины, её величием, нашей собственной жизнью».

Середюк уточнил, что во многих кемеровских школах есть музеи и юнармейские отряды.