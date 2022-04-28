Во всех школах Кемерова проходит единый Урок Победы
Кемерово, 28 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 28 апреля, во всех школах проходит единый Урок Победы. Об этом рассказал мэр Илья Середюк.
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Урок Победы в школе Кемерова
«Он посвящен одному из главных событий в истории нашей страны – Победе наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне, самой страшной и кровопролитной войне ХХ века. Победе над фашистской нечистью, которая мечтала уничтожить, растоптать нашу страну, наших близких, наше будущее, — написал глава города в своём телеграм-канале. — Нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам мы обязаны всем – свободой Родины, её величием, нашей собственной жизнью».
Середюк уточнил, что во многих кемеровских школах есть музеи и юнармейские отряды.