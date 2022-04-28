Калуга, 28 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного под предлогом продажи крупной партии подсолнечного масла. Пострадавшим стал местный предприниматель, который лишился 13 миллионов рублей. Об этом 28 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

ИА REGNUM Подсолнечное масло

Руководитель организации для приобретения крупной партии подсолнечного масла изучал размещенные в интернете тематические предложения. На одном из ресурсов внимание мужчины привлек материал, содержащий информацию о выгодной цене на продукцию. В ходе телефонного разговора представитель завода-изготовителя дал согласие на заключение сделки, после чего направил потенциальному покупателю электронную копию договора и реквизиты для оплаты товара. Калужский предприниматель в качестве оплаты продукции осуществил перевод денег. Однако в срок, указанный в договоре, груз к месту назначения так и не прибыл, а продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время полиция проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.