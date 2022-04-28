Пермь, , 10:27 — REGNUM В Перми после смертельного ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, возбудили уголовное дело. Выяснилось, что за рулем автомобиля-нарушителя был пьяный мужчина. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело

По данным следствия, 26 апреля автомобиль на большой скорости выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил пешеходов. Управлял машиной пьяный воитель. В результате ДТП девушка 2005 года рождения скончалась на месте происшествия. Еще двое граждан с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.

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