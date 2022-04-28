Красноярск, 28 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. На Театральной площади в Красноярске 30 апреля пройдёт первый в 2022 году продовольственный фестиваль «Городская ярмарка».

HNBS Колбаса

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, свою продукцию на ярмарке представят около 40 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, общественного питания. В мероприятии поучаствуют фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств города и края, ремесленники, производители, в том числе из Алтайского края и Хакасии.

Пришедшим предложат широкий ассортимент продуктов питания, в том числе оленину, северную и морскую рыбу, сибирские дикоросы и так далее. Ремесленники представят изделия из дерева и бересты. Также на ярмарке можно будет приобрести рассаду и саженцы плодово-ягодных культур.

Один из участников специально для городской ярмарки приготовил сюрприз – вареную колбасу весом 8 кг и длинной в один метр.

Для посетителей фестиваля организуют концертно-развлекательную программу с участием лучших творческих коллективов Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Красноярского края считают подобные ярмарки одним из инструментов поддержки агробизнеса в текущей экономической ситуации.

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