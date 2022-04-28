Москва, , 10:25 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, на торгах Московской биржи курс европейской валюты впервые за два года — с марта 2020 года — снизился ниже 75 рублей.

Евро geralt

Евро установил новый двухлетний минимум на отметке 75,22 рубля после новостей о прекращении Газпромом поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить рублями.

Курс доллара на торгах Мосбиржи, по дынным на 10:06 по мск, упал на 38 копеек, до 72, 39 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, полученные Газпромом за газ от европейских покупателей могут придать евро ускорение до уровня 73 рублей

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