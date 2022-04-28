Саратов, , 10:28 — REGNUM За неделю (15-22 апреля) в Саратовской области больше всего подорожали соль, чай, огурцы, яблоки и сливочное масло. По данным Саратовстата, существенно снизились цены на лук, капусту, бананы, помидоры и сахар.

Соль Dubravko Sorić

По состоянию на 22 апреля, 1 кг соли в саратовских магазинах стоил 15,21 рубля (+4,5% по сравнению с 15 апреля), черный чай подорожал до 1025,96 руб./кг (+3,97%), огурцы — 140,05 руб./кг (+3,81%), 1 кг яблок стоил 102,26 рубля (+2,33%), сливочное масло — 741,9 руб./кг (+2,27%).

Лук за этот период подешевел на 7,65% (47,68 руб./кг), капуста — на 7,52%, или до 88 рублей за 1 кг, бананы — на 5,89% (101,38 руб./кг), помидоры — на 4,5% (197,96 рублей), цены на сахар снизились на 3,04% (83,63 рубля).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России инфляция с начала апреля достигла 1,25%, а с начала текущего года — 11,32%.

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