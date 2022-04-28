Москва, , 10:24 — REGNUM По многим направлениям Запад сильно зависит от России, но в целом его зависимость от РФ очень преувеличена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Экспорт

«У нас активно педалируют тему экономического коллапса Запада в случае усиления санкций. Но зависимость Запада от РФ сильно преувеличена. Действительно, по ряду направлений есть достаточно серьезная зависимость. Например, по поставкам газа. Но это в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной перспективе доля Газпрома на западном рынке газа будет падать, и ЕС будет перестраиваться на более дорогие источники, — сказал Комолов. — Но это не значит, что ЕС замерзнет и умрет без российских энергоносителей. Просто этот переход будет болезненным и долгим. Что же касается других товаров, таких как пшеница или нефть, то здесь зависимость хотя и есть, но значительно меньшая. Европа не является крупным покупателем российского зерна. Поэтому если российское государство надолго заморозит поставки российского зерна за рубеж, то пострадает не Европа».

Но главный вывод, по словам Комолова, состоит в том, что даже если у РФ и есть физическая возможность надавить на ЕС, то российский капитал не будет этого делать.

«Потому что куда девать зерно и нефть? Раньше они шли на экспорт. А внутри страны мощностей для их переработки просто нет. Сколько бы российский олигархат не кичился, но он вынужден сохранять свою экспортную направленность, — сказал Комолов. — Так что Европа, конечно, зависит от России, но и РФ зависит от поставок на внешние рынки. И большой вопрос, у кого эта зависимость сильнее. Пока Россия не может жить без экспорта, так как это единственный источник иностранной валюты. Запад же, в свою очередь, может диверсифицировать поставки, хотя нельзя сказать, что для него это пройдет бесследно. Цены там вырастут, но не так критично, как это порой пытаются представить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Россия, прекратив поставки газа в Польшу и Болгарию, показала себя ненадёжным партнёром.

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