Первомайск, , 10:24 — REGNUM В Луганской Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Первомайск. Об этом 28 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В 9:10 с украинских позиций в населённом пункте Новозвановка был открыт огонь по Первомайску. Боевики применили артиллерийское орудие калибра 152 мм, выпустив в сторону жилых кварталов четыре снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР.