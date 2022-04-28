Первомайск, 28 апреля 2022, 10:24 — REGNUM В Луганской Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Первомайск. Об этом 28 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 9:10 с украинских позиций в населённом пункте Новозвановка был открыт огонь по Первомайску. Боевики применили артиллерийское орудие калибра 152 мм, выпустив в сторону жилых кварталов четыре снаряда.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР.