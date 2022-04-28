* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Пентагон в своём докладе сообщил Конгрессу США, что Соединённые Штаты оставили в Афганистане военной техники примерно на 7 миллиардов долларов после ухода из страны. Это оружие было поставлено бывшему афганскому правительству в виде помощи, а теперь оно находится в руках талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Артиллерия США. Афганистан Archive.defense.gov

Отчёт, который не был официально опубликован, но стал известен CNN, был затребован Конгрессом после того, как некоторые американские политики, такие как бывший президент США Дональд Трамп, заявили, что в Афганистане осталась военная техника США на 80 миллиардов долларов.

В отчёте говорится, что с 2005 года по август 2021 года министерство обороны предоставило афганским вооружённым силам военной техники на общую сумму 18,6 млрд долларов. Остальное включает авиационные боеприпасы, военную снаряжение, лёгкое оружие, оборудование связи.

«Большая часть этого оборудования требует специализированного обслуживания и ремонта, предоставляемого подрядчиками министерства обороны США», — говорится в сообщении.

По сообщению CNN, в отчёте указано, что оставленная в Афганистане военная авиатехника стоимостью 923 миллиона долларов была разоружена и выведена из строя военными США.

Наибольшее количество оставшейся техники относится к транспортным средствам. Согласно отчёту, из поставленных 96 000 единиц, 40 000 остаются в Афганистане. В настоящее время силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) владеют 12 000 знаменитых бронированных автомобилей Humvee. При этом отмечается, что неизвестно, какое количество этих транспортных средств может быть использовано на данный момент.

В отчёте также говорится, что из 427 000 единиц поставленного афганской армии стрелкового оружия в Афганистане осталось 300 000 стволов. Также было брошено специальных боеприпасов на сумму 1 537 000 долларов и специального стрелкового оружия на 48 миллионов долларов.

В отчёте сказано, что все 42 тысячи единиц средств связи и другого специального оборудования бывшей афганской армии остались в стране.