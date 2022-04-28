Москва, 28 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В России стараются максимально пресечь случаи недобросовестной конкуренции в туристической сфере. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Government.ru Зарина Догузова

«Что касается цен – случаи недобросовестной конкуренции пресекаются. Скажем, если туроператор или гостиница отменяют номер и пытаются перепродать его по повышенной стоимости», — сказала Догузова.

По её словам, в целом в вопросах преобразования в ведомстве не видят «галопирующего роста цен».