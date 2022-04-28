Москва, 28 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. По фактам преступлений, которые киевские боевики совершили в отношении мирного населения республик Донбасса и военнослужащих Вооруженных сил РФ, Следственным комитетом России было возбуждено 776 уголовных дел. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания, которое провел в Луганске глава ведомства Александр Бастрыкин.

Эмблема СК РФ

«На данный момент СК возбуждено 776 уголовных дел, 96 из них военными следственными органами. В рамках расследования уголовных дел поименно установлены более 280 фигурантов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что только по тем делам, расследование которых ведут военные следователи, потерпевшими признано свыше 5,6 тыс. граждан, включая 56 детей, а общая сумма заявленных ими исковых требований превышает 4,8 млрд рублей.

Кроме того, отмечается, что за прошедшую неделю стали известны данные еще порядка 10 новых обвиняемых, которые причастны к атакам мирного населения республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной республике.