Сеул, , 10:23 — REGNUM Представители Южной Кореи и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании с целью продвижения инновационного экономического партнёрства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, партнёрство предусматривает реализацию проектов на сумму 5 млрд вон (~$4 млн).

Программа ориентирована на подготовку кадров в сфере электромобилей и создания зарядных станций.

Правительство Южной Кореи надеется, что данная программа позволит решить проблему нехватки кадров в южнокорейских компаниях, работающих в Венгрии. А правительство Венгрии, в свою очередь, выражает надежду на то, что программа внесёт вклад в достижение целей по развитию зелёной экономики в ЕС.