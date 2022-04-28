Сеул, 28 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании с целью продвижения инновационного экономического партнёрства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, партнёрство предусматривает реализацию проектов на сумму 5 млрд вон (~$4 млн).

Программа ориентирована на подготовку кадров в сфере электромобилей и создания зарядных станций.

Правительство Южной Кореи надеется, что данная программа позволит решить проблему нехватки кадров в южнокорейских компаниях, работающих в Венгрии. А правительство Венгрии, в свою очередь, выражает надежду на то, что программа внесёт вклад в достижение целей по развитию зелёной экономики в ЕС.