Сеул и Будапешт договорились об экономическом сотрудничестве
Сеул, 28 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании с целью продвижения инновационного экономического партнёрства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, партнёрство предусматривает реализацию проектов на сумму 5 млрд вон (~$4 млн).
Программа ориентирована на подготовку кадров в сфере электромобилей и создания зарядных станций.
Правительство Южной Кореи надеется, что данная программа позволит решить проблему нехватки кадров в южнокорейских компаниях, работающих в Венгрии. А правительство Венгрии, в свою очередь, выражает надежду на то, что программа внесёт вклад в достижение целей по развитию зелёной экономики в ЕС.