28 апреля 2022 | Время чтения 10 мин

В США продолжается одно из самых громких судебных разбирательств современного Голливуда — иск Джонни Деппа против Эмбер Хёрд по делу о клевете. Корреспондент ИА REGNUM решил разобраться в причинах конфликта актёров и повышенного внимания к нему.

Елизавета Дубровская, , 12:45 — REGNUM На протяжении нескольких дней в Вирджинии (США) проходит судебное разбирательство по делу актёров Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. За процессом следят их поклонники и коллеги, а также знаменитости со всего мира.

Джонни Депп Bielbienneboy

Разбирательство выходит настолько громким, что каждая новая подробность разлетается новостями в СМИ, а происходящее в зале суда круглосуточно транслируют в прямом эфире.

Корреспондент ИА REGNUM решил разобраться, почему дело Эмбер Хёрд и Джонни Деппа стало таким резонансным и какие последствия могут ждать его участников.

Как всё начиналось

В 2011 году 46-летний Джонни Депп и 25-летняя Эмбер Хёрд познакомились на съёмках картины «Ромовый дневник». Тогда актёр уже на протяжении 12 лет состоял в отношениях со своей коллегой Ванессой Паради, а Хёрд встречалась с женщиной Тасей Ван Ри, работавшей фотографом.

Роман артистов завязался спустя год после их первого знакомства — к тому моменту они успели разойтись с прошлыми возлюбленными. Пара встречалась три года, после чего Депп сделал Хёрд предложение.

Ванесса Паради Benoît Derrier

Однако брак быстро разрушился — спустя 18 месяцев Эмбер Хёрд подала документы на развод. Хотя западные СМИ утверждали, что именно Депп был инициатором расставания.

Что стало причиной развода

Благодаря последующим судебным разбирательствам между артистами можно составить примерную картину происходящего в период с 2015 по 2016 год и понять, что причин расстаться у них было несколько.

Оба актёра отмечали, что после свадьбы их отношения начали меняться. Друзья Деппа утверждают, что он был влюблён в Хёрд настолько, что постоянно тратил на неё большие суммы денег и позволял ей всё, так как боялся её потерять.

В период совместной жизни актёров Депп начал подозревать возлюбленную в изменах. Как выяснилось на суде 2020 года, его страхи не были безосновательными. Артистка встречалась за спиной Деппа с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь — Хёрд устраивала секс-вечеринки в особняке Деппа в Лос-Анджелесе, пока он был на съёмках. Это подтвердили бывшие домработники актёра.

Как впоследствии признавался Джонни Депп, последней каплей стал случай на вечеринке, проходившей в их доме в честь дня рождения Хёрд. Артист рассказал, что он решил оставить супругу и её друзей праздновать, а сам отправился спать. Наутро он обнаружил в кровати фекалии — актёр предположил, что они принадлежат актрисе или кому-то из гостей. Сама Хёрд утверждала, что это сделали их собаки породы йоркширский терьер. Однако Депп заявил, что много раз убирал за своими питомцами и может отличить их продукты жизнедеятельности от человеческих. Именно после этого случая, по словам Деппа, он решился на развод.

Через несколько дней после расставания Хёрд появилась на публике с синяком на лице. Она утверждала, что не раз подвергалась насилию со стороны бывшего супруга, когда он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позже сестра Джонни Деппа подтвердила на суде, что у её брата действительно были «проблемы с болеутоляющими» препаратами. Она рассказала, что получила письмо от лечащего врача брата, в котором утверждалось, что у актёра есть проблемы с гневом, из-за чего он «не несет ответственности за свое поведение». Однако на сторону Джонни Деппа встали его бывшие жёны — Ванесса Паради и Вайнона Райдер. Обе заявили, что актёр не способен поднять руку на женщину.

Вайнона Райдер Karon Liu

В 2016 году Депп и Хёрд после взаимных обвинений ненадолго пришли к соглашению. Хёрд отказалась от своих слов о домашнем насилии, а Депп выплатил артистке компенсацию в размере $7 млн. Актриса тогда пообещала перевести все деньги на благотворительность, однако ни один фонд так и не получил этой суммы.

Скандальная статья Хёрд

Конфликт Хёрд и Деппа получил новый виток в 2018 году. Тогда актриса опубликовала колонку в издании The Washington Post. В тексте она причислила себя к жертвам домашнего насилия. В статье Хёрд не называла имени человека, который подверг её насилию, однако временные рамки описываемых трудностей семейной жизни совпадали с периодом её брака с Деппом. Актриса также призналась, что после развода «ощутила всю силу гнева общества, который обрушивается на женщин, посмевших высказаться».

Тогда Хёрд поддержали многие активисты движения #MeToo (общественное движение против сексуального насилия и сексуальных домогательств), которое быстро становилось популярным. На волне осуждения Джонни Деппа от сделок с ним отказались многие кинокомпании. Наиболее заметным стал отказ Disney — компания приостановила многолетнее успешное сотрудничество с Деппом в рамках франшиз «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари».

«К тому моменту весь мир уже два года считал меня тем, кто избивает свою жену. Думаю, студия Disney решила оборвать со мной все связи, чтобы обезопасить себя. Движение MeToo тогда вовсю набирало обороты», — объяснил на одном из судебных заседаний Джонни Депп.

Судебные разбирательства

В 2019 году Джонни Депп решил с помощью закона очистить свою репутацию после выхода скандальной статьи Хёрд. Артист подал в суд иск против бывшей жены, которую он обвинил в клевете. Депп потребовал от артистки $50 млн. В ответ на это Хёрд подала встречный иск уже на $100 млн. Однако дело дошло до суда лишь в апреле 2022 года.

Параллельно с этим Депп решил судиться с изданием The Sun, которое в одной из своих публикаций назвало артиста «насильником». Однако тот судебный процесс актёр проиграл, как и последующую апелляцию.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд GabboT

В апреле 2022 года суд начал рассмотрение дела Джонни Деппа о клевете в свой адрес со стороны Хёрд. Адвокаты артиста утверждают, что ложные заявления в статье The Washington Post лишили артиста карьеры — из-за культуры отмены он перестал сниматься в кино. Представители актёра также заявили, что их подопечный не поднимал руку на Хёрд, а следы побоев в 2016 году она подделала. По их словам, артистка использовала образ жертвы, присоединившись к движению #MeToo. Тем самым она пыталась стать более известной. «Она позиционировала себя лицом движения #MeToo, благонравной представительницей женщин всего мира, которые действительно пострадали от насилия. Доказательства покажут, что этот образ — ложный», — заявляют представители Деппа.

Сам актёр рассказал на суде, что не раз становился жертвой насилия со стороны Эмбер Хёрд. В качестве доказательств его защита предоставила 87 коротких роликов, записанных с камер видеонаблюдения. Представители актёра также добавили к материалам дела аудиозапись, на которой Депп говорит Хёрд, что она его избила. В ответ на это актриса объясняет, что не избивала супруга, а лишь ударила его и при этом её рука не была сжата в «кулак». На записи Хёрд также сожалеет, что пощёчина получилась «так себе».

В свою очередь, адвокаты Эмбер Хёрд отвергают все обвинения со стороны её бывшего мужа. По их словам, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Депп становился «монстром», который избивал жену.

Актриса также заявила на заседании, что актёр после развода стал «одержим местью» — именно поэтому он затеял судебную тяжбу. Хёрд также обвинила Деппа в сексуальном насилии — якобы во время их совместной жизни актёр изнасиловал её бутылкой ликёра. Однако доказательств этого она предоставить не смогла.

Основным аргументом защиты Хёрд стали заявления о том, что статья актрисы для The Washington Post не была клеветнической и никак не повлияла на карьеру Деппа. По словам адвокатов Хёрд, Disney уволила актёра из своих проектов, потому что в компании к тому моменту уже было собственное «досье» о его поведении.

Реакция общественности

Изначально многие люди, следившие за скандалом между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом, поддерживали актрису, считая её жертвой насилия. Однако со временем эти мнения если не поменялись, то разделились. Чем больше внимания было приковано к конфликту, тем больше людей стали замечать странности в поведении Эмбер Хёрд, а также несостыковки в её показаниях.

Эмбер Хёрд Gage Skidmore

Одним из самых ярких примеров стали слова Хёрд о том, как она маскировала синяки на лице, полученные в ходе «насилия» со стороны Деппа. По показаниям актрисы, в 2016 году она прятала отметины с помощью консилеров от бренда Milani Cosmetics. На суде 2022 года она продемонстрировала палетку, которую якобы ежедневно использовала в тот период. Однако косметическая компания уличила Хёрд во лжи. Бренд публично заявил, что в 2016 году этот продукт ещё не был выпущен — он поступил в продажу лишь в 2017 году.

После того, как Джонни Депп попал под культуру отмены и стал предоставлять доказательства о том, что обвинения в его адрес могут быть ложными, поклонники стали массово требовать «вернуть» артиста в киноиндустрию. Так, на волне поддержки фанатов в 2020 году модный бренд Dior не стал отказываться от рекламы с Деппом. Тогда же вышел последний фильм с актёром под названием «Великий».

Немало людей, поддержавших Джонни Деппа, оказалось и среди известных людей. Например, его друг Хавьер Бардем с супругой Пенелопой Крус, а также бывшие возлюбленные Эмбер Хёрд — актёр Джеймс Франко и предприниматель Илон Маск. На стороне Деппа также оказался российский исполнитель Егор Крид.

Почему дело вызвало такой резонанс и что будет дальше

Судебное разбирательство Эмбер Хёрд и Джонни Деппа показало всю неоднозначность ситуации с обвинениями в домашнем насилии. Изначально поклонники Хёрд полагали, что она действительно стала жертвой ситуации, в который «институты защищают мужчин», у которых «есть власть и влияние». Однако со временем стало понятно, что сама актриса вела себя в браке далеко не идеально. Обыватели стали задумываться над тем, что подобного рода обвинения, иногда даже ничем не подкреплённые, а порой и ложные, могут легко разрушить карьеру не только артиста, но и любого человека.

К тому же заявления Хёрд чётко совпали по времени с движением #MeToo, которое всё больше и больше набирало авторитет, силу и популярность. У некоторых создалось впечатление, что актриса удачно использовала актуальную повестку в своих целях, называя себя представительницей жертв насилия. Это добавило внимания не только к Хёрд, но и к самому судебному делу.

Джонни Депп Harald Krichel

Что будет дальше, предугадать сложно. Но можно точно сказать, что разбирательство Эмбер Хёрд и Джонни Деппа в 2022 году отличается от предыдущих процессов. Речь идёт не только о его неоднозначности, подготовке защиты сторон и количестве предоставляемых доказательств, но и о возросшем общественном внимании. В последнее время всё больше обывателей и известных личностей высказываются в поддержку Деппа, а как известно, взгляд большинства на ситуацию может в значительной степени повлиять на решение суда. Как, например, это случилось с делом об отмене опеки над певицей Бритни Спирс — повышенное внимание к разбирательству поспособствовало освобождению исполнительницы, в чём она сама впоследствии призналась.

В любом случае уверенно сказать, кто же из актёров выиграет, — невозможно. Деппу и Хёрд, а также людям, следящим за разбирательством, остаётся лишь ждать решения коллегии присяжных заседателей. Однако победа той или иной стороны хоть и имеет значение, но она не сможет вернуть Деппу и Хёрд их репутацию. «Я уже потерял всё, независимо от исхода этого судa… Я уже проиграл. Я проиграл, когда были выдвинуты эти обвинения, потому что они будут со мной навсегда. Моя жизнь разрушена навсегда», — говорил сам Депп.

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