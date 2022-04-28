Махачкала, 28 апреля 2022, 10:22 — REGNUM Из Дагестана в Северную столицу будут запущены регулярные авиарейсы. Их будет выполнять компания Nordwind Airlines. Первый самолет из Махачкалы в Санкт-Петербург полетит 29 апреля, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково. Регулярность выполнения полетов установлена — до шести раз в неделю.
Для перелетов будут использоваться самолеты Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров. Стоимость билетов составит от 8600 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что из Махачкалы запущен прямой авиарейс в Ереван. Его выполняет компания «Азимут».