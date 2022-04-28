Махачкала, 28 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Из Дагестана в Северную столицу будут запущены регулярные авиарейсы. Их будет выполнять компания Nordwind Airlines. Первый самолет из Махачкалы в Санкт-Петербург полетит 29 апреля, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково. Регулярность выполнения полетов установлена — до шести раз в неделю.

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«Авиакомпания будет совершать полеты из Санкт-Петербурга в столицу Дагестана до шести раз в неделю. В расписании – утренние и дневные рейсы из аэропорта Пулково в Махачкалу и обратные дневные рейсы в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении аэропорта Пулково.

Для перелетов будут использоваться самолеты Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров. Стоимость билетов составит от 8600 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что из Махачкалы запущен прямой авиарейс в Ереван. Его выполняет компания «Азимут».