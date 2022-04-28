Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу начало расследование по факту массового отравления учащихся школы № 26 с углубленным изучением французского языка Невского района, сообщили 28 апреля в пресс-службе ведомства.

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По предварительным данным, в школе на Товарищеском проспекте зарегистрировано семь случаев острой кишечной инфекции среди учащихся. В инфекционные стационары города госпитализированы два ребенка. При этом, как уточнил ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией, количество пострадавших может быть больше.

«Управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование, — заявили в ведомстве. — Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников пищеблока, контактных учащихся и персонала школы».

В Роспотребнадзоре отметили, что организатором питания учащихся в школе является АО «Комбинат социального питания «Волна».

Напомним, это не первый случай пищевого отравления за последние сутки. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Детскую городскую клиническую больницу 5 им. Н. Ф. Филатова с подозрением на отравление поступило восемь учащихся школы №96 Калининского района. После осмотра врачами они были отпущены домой.

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