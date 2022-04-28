Якутск, , 10:35 — REGNUM На автодороге «Вилюй» запретили проезд для транспортных средств с нагрузкой на ось более 3 тонн. Ограничение введено в Вилюйском и Кобяйском районах на участке между сёлами Хампа и Мастах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе управления автомобильных дорог республики.

Колея Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Причиной ограничений по весу стало переувлажнение дороги. На региональной трассе образовалась колея. Протяжённость сложного участка составляет 87 километров.

«В период весенней распутицы в Якутии введут временное ограничение нагрузок на ось транспортного средства при проезде по автомобильным дорогам общего пользования. По приказу Минтранса республики, ограничение вводится для обеспечения сохранности автодорог регионального или межмуниципального значения», — уточнили в управлении автодорог республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Якутии начали закрывать зимние пути. Запретили движение всех видов транспорта по зимней дороге через реку Нюя в Ленском районе Якутии.