Луганск, 28 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной республике, сообщает 28 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.10 (совпадает с мск) с направления н. п. Новозвановка по н. п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 мм (4 снаряда)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики менее чем за час обстреляли Железную Балку, Горловку и Ясное в Донецкой Народной Республике.