Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Вашингтону нельзя ослаблять внимание в отношении Грузии и Молдавии, иначе этим может воспользоваться Москва. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили, прибывшая в США, в эфире интернет-платформы «Вашингтон Пост Лайв».

Саломе Зурабишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Посыл моего визита в США заключается в том, чтобы они не забывали Грузию потому что, если Москва посчитает, что Молдове и Грузии уделяется меньше внимания, у российских властей может возникнуть соблазн переключить свое внимание на эти две страны», — сказала Зурабишвили.

На просьбу прокомментировать теракты в Приднестровье, которые произошли в последние дни, грузинский президент заявила, что считает это попыткой надавить на Молдавию. Зурабишвили также отказалась отвечать на вопрос, ожидает ли она, что Грузия будет следующей.

«Я не хочу делать такие прогнозы», — сказала она.

Зурабишвили также поблагодарила США за поддержку и призвала чаще предоставлять Грузии возможность сообщать о проблемах на площадке в Вашингтоне.

Напомним, ранее Конгресс США поддержал увеличение расходов на оказание военной помощи Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Конгресс США поддержал законопроект об увеличении военной помощи Грузии