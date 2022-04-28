Москва, , 10:25 — REGNUM «Идиотическое» предложение США включить Россию в список стран — спонсоров терроризма не останется без ответа. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что в Москве ничего не оставляют без ответа, и в Вашингтоне должны это понимать.

«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение», — сказала Захарова.

По её словам, попытки США принять против России недружественные меры из-за спецоперации на Украине могут «отрикошетить» по Вашингтону. Ведь пока что в правовом поле не ставился глобальный вопрос о действиях Соединённых Штатов в Сирии, Ливии, Ираке и других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность внесения России в список стран, спонсирующих терроризм.

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