Москва, 28 апреля 2022, 10:19 — REGNUM С 1 июля маршруты повышенной сложности будут проходить для туристов в сопровождении инструктора-проводника. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Водолазы МЧС
Водолазы МЧС
Mchs.gov.ru

«Мы сосредоточены на вопросах безопасности. Мы видим, что активный отдых на природе становится более востребованным. Важное нововведение: с 1 июля становится обязательным наличие проводника в случае маршрута повышенной сложности. Тут туроператоры обязаны будут обеспечить туристов профессиональным инструктором-проводником», — сказала Догузова.

При этом, по её словам, в ведомстве понимают, что многие туристы самостоятельно планируют такие поездки: «Но мы просим в обязательном порядке регистрироваться на сайте МЧС, и можно делать это также через портал Госуслуг. Это поможет МЧС реагировать на возможные ситуации».