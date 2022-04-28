Москва, 28 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. С 1 июля маршруты повышенной сложности будут проходить для туристов в сопровождении инструктора-проводника. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Mchs.gov.ru Водолазы МЧС

«Мы сосредоточены на вопросах безопасности. Мы видим, что активный отдых на природе становится более востребованным. Важное нововведение: с 1 июля становится обязательным наличие проводника в случае маршрута повышенной сложности. Тут туроператоры обязаны будут обеспечить туристов профессиональным инструктором-проводником», — сказала Догузова.

При этом, по её словам, в ведомстве понимают, что многие туристы самостоятельно планируют такие поездки: «Но мы просим в обязательном порядке регистрироваться на сайте МЧС, и можно делать это также через портал Госуслуг. Это поможет МЧС реагировать на возможные ситуации».