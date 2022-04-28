Новосибирск, 28 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Камнереченский щебеночный завод до конца апреля находится в простое. Информацию подтвердили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

«Первая нерудная компания в соответствии с действующим законодательством уведомила центр занятости населения о введении с 1 по 30 апреля текущего года режима простоя для 104 работников в филиале компании — Камнереченском щебеночном заводе. Информации о продлении режима простоя от предприятия в настоящий момент не поступало», — уточнили в министерстве.

Уточняется, что специалисты центра занятости на встрече с руководством завода обсудили перспективы трудоустройства сотрудников — часть коллектива примут на работу в Горновском заводе Спецжелезобетона.