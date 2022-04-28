Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Из-за геополитической обстановки в мире туристическая сфера Санкт-Петербурга в 2022 году переориентируется на внутренний туризм. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристический автобус на Невском проспекте

Как отмечалось в ходе дискуссии «Туристический бизнес в Санкт-Петербурге: проблемы и пути их разрешения в условиях экономических санкций и ограничения внешнего туристического потока», сложившаяся политическая обстановка не позволяет городу на Неве принять столько же туристов, сколько было до пандемии, в 2019 году.

Тогда Петербург посетили 10,5 млн туристов, из которых 5,5 млн – иностранцы, а остальные пять — жители России. Несмотря на улучшение эпидемической обстановки, развитие туризма Петербурга в 2022 году сдерживают антироссийские санкции и отношение недружественных стран к России.

«Мы делаем некоторые изменения. Будем больше рассчитывать на внутренний туризм, на туризм для тех, кто сможет и захочет к нам приехать. Мы действительно активно занимаемся так называемым импортозамещением. Мы активно меняем форматы, меняем направленность наших мероприятий. Мы ориентируемся больше на событийный туризм», — заявил Борис Пиотровский, курирующий эту сферу в городском правительстве.

Так, одним из центральных событий в Петербурге в этом году станет празднование 350-летия Петра I, к которому в городе приурочено немало мероприятий. Другими точками притяжения станут Петербургский международный экономический форум, Петербургский книжный салон, День города и праздник выпускников «Алые паруса».

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Вице-губернатор также обратил внимание, что импортозамещение позволяет запускать собственные мероприятия. В пример Пиотровский привёл соревнование Iron man. Мероприятие должно было пройти в этом году, но его перенесли на следующий. Такая ситуация спровоцировала появление собственного соревнования по триатлону «Медный всадник». Вице-губернатор отметил, что отечественное соревнование будет интереснее, так как ранее франшиза ограничивала организаторов в возможностях.

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Глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, анализируя последствия двух лет пандемии для туристической сферы Петербурга, отметил, что «международного туризма не было практически два года нигде». Чиновник заявил, что количество отечественных туристов должно увеличиваться всеми возможными способами.

«Переориентация — это, конечно, хорошо. Но Санкт-Петербург настолько всегда был разнообразен, что тут скорее надо говорить о более активной работе с российскими туристами», — отметил Корнеев.

По словам главы комитета, Петербург — лучший туристский центр России с самым высоким качеством обслуживания. Свои услуги на высоком уровне в городе предоставляют и экскурсоводы, и сотрудники гостиниц, и судоходные компании, и многие другие участники рынка. На этот год задача для города — сохранение оборота инфраструктуры туризма.

Во время пандемии в Петербурге уже отменяли имущественный и земельный налог для туристической отрасли. На фоне современной экономической обстановки губернатор Петербурга Александр Беглов предпринял такой же шаг и в 2022 году.

«Я не знаю ни одного субъекта Российской Федерации, в котором такие решения были приняты до сих пор, как от первого года пандемии, и сейчас, в новых вызовах», — подчеркнул Сергей Корнеев.

Касательно поддержки он заявил, что все возможные меры (от займов до налоговых льгот) в городе задействованы. Это свидетельствует о том, что Смольный действительно заинтересован в туристическом обороте. Сейчас важно, чтобы произошло восстановление отрасли.

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В ходе дискуссий поднималась тема туристических отношений между Петербургом и Финляндией. На сегодняшний день из-за санкций перемещение туристов между Россией и Финляндией ограничено. Отменены авиарейсы, не ходят поезда «Аллегро», осталось лишь автобусное сообщение. Представители власти сошлись во мнении, что все ждут решения ситуации на государственном уровне и не желают потерять возможность взаимных путешествий.

«Я уверен, что мы перелистнём когда-нибудь эту непростую страницу наших взаимоотношений с Евросоюзом. Я бы с радостью к вам поехал, но я под санкциями Евросоюза нахожусь как депутат Государственной Думы», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Сергей Боярский, реагируя на вопрос журналиста из Финляндии.

Кроме этого эксперты обсудили вопросы переобучения гидов-переводчиков, перспективы настраивания туристических сообщений между субъектами РФ (Санкт-Петербурга с Калининградом, Карелией), роль водителей такси в формировании имиджа города у приезжающих.

По словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, если в город за год прибывает такое число туристов, которое превышает численность постоянного населения, то можно сказать, что туризм является системообразующей сферой. Отметим, что в 2021 году эта отрасль принесла 234 млрд рублей в экономику Петербурга и 20 млрд поступило в качестве налогов.