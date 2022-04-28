Тайшет, Иркутская область, , 10:16 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило 28 апреля о вынесении приговора в отношении 45-летнего жителя города Тайшет, совершившего двойное убийство и взявшего в задолжники ребенка.

Убийство kropekk_pl

Следствием и судом установлено, что 12 августа 2021 года мужчина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений вооружился молотком и нанес 48-летнему знакомому множественные удары по голове. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Затем мужчина совершил убийство матери погибшего и сбросил тела в подполье сарая.

Установлено, что мужчина на протяжении всего дня удерживал в доме 13-летнюю внучку погибшей женщины. Девочке удалось незаметно написать своей однокласснице сообщение с призывом о помощи.

Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили в доме несовершеннолетнюю и освободили её. Подозреваемый был задержан.

По уголовному делу было проведено 15 судебных экспертиз: медицинские, психолого-психиатрические, медико-криминалистические, генотипоскопическая, дактилоскопическая и трасологическая. В качестве свидетелей допрошены более 30 человек.

Иркутский областной суд признал подсудимого виновным. Путем сложения наказаний с учетом мнения прокурора мужчина приговорен к 28 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ребёнка удерживает малознакомый мужчина в доме по ул. Гагарина, правоохранителям рассказала мать подруги девочки, та, в свою очередь, узнала обо всём из смс-сообщения пострадавшей.

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