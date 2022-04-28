Барун-Хемчикский район, Тыва, 28 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Туве местного жителя обвинили в убийстве двоюродного брата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 29-летнего потерпевшего с огнестрельным ранением доставили в больницу ночью 23 апреля.

СУ СКР по Туве Убийство в Туве

По данным ведомства, накануне вечером родственники распивали спиртное на чабанской стоянке в местечке Кара-Хая Барун-Хемчикского района. В ходе возникшей ссоры 31-летний мужчина сделал из хранившегося у себя огнестрельного оружия несколько выстрелов в сторону брата. В результате последний скончался на месте.

К настоящему времени подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Решением суда он заключён под стражу.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — отметили в ведомстве.