Москва, , 10:15 — REGNUM Российские военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, получили государственные награды от командующего войсками ЦВО Александра Лапина. Об этом сообщает 28 апреля RT.

Лапин вручил командиру мотострелкового соединения орден Мужества. Свыше 20 военнослужащих были удостоены знака отличия «За заслуги».

«Именно благодаря вашему мужеству и отваге мы одержали сегодняшнюю победу», — заявил Лапин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России рассказали о героических действиях майора Сергея Дремлюги, сержанта Артема Салынова и старшего лейтенанта Джавада Мамутова.

Читайте также: В Минобороны России рассказали о подвиге старшего лейтенанта Мамутова