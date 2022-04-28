Пермь, , 10:15 — REGNUM В Пермском крае из-за значительного потепления прогнозируют резкий подъем воды в реках. До 26–27 апреля таяние снега происходило медленно, поскольку ночные температуры воздуха были отрицательными. Сейчас ситуация изменилась. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Паводок. Тува 17.mchs.gov.ru

По данным специалистов, в горной части и на севере региона сохранились значительные запасы снега. В центральных и южных районах снег сошел на полях, но в лесах еще сохранился.

С 26–27 апреля с поступлением теплой и влажной воздушной массы в Пермском крае произошло значительное потепление. Оно сопровождалось обильными осадками. Влажность воздуха оказалась очень чрезмерной. В течение суток (28 апреля) дожди продолжатся. Может выпасть до 20 мм осадков.

Редкое сочетание условий привело к интенсивному таянию снега и в ближайшие дни на большинстве рек края ожидается резкий рост уровней воды. На реках Среднего Урала и центральной части края подъемы уровней воды могут быть весьма интенсивными. Пик половодья (с наложением дождевого паводка) на Иньве в Кудымкаре, Яйве в поселке Яйва, Усьве, Чусовой в Лямино сформируется 29 апреля – 1 мая может быть выше средних многолетних значений. В Кудымкаре, Яйве и Чусовом возможны локальные подтопления.