Уфа, 28 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Пять автомобилей из Башкирии присоединились к всероссийскому автопробегу профсоюзов России. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопробег

Сообщается, что автопробег стартовал во Владивостоке 12 апреля. Участники акции провезли через 15 городов (среди которых Благовещенск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Новосибирск, Омск и Екатеринбург) флаги с девизами «Zа мир без нацизма!», «Zа мир, труд, май!»

26 апреля автоколонна прибыла в Уфу. А 27 апреля рядом с домом профсоюзов на митинге участники автопробега выразили поддержку президенту России Владимиру Путину и военнослужащим, осуществляющим спецоперацию на Украине.

«От Федерации профсоюзов Башкирии к автопробегу присоединятся пять машин. Через Нижний Новгород они отправятся в Москву», — сообщает пресс-служба.

Планируется, что 9 мая автоколонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом Кургане пройдут масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате.