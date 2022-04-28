Москва, , 10:14 — REGNUM Из-за отсутствия такой процедуры Россию нельзя исключить из Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом 28 апреля рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев. Live».

Мария Захарова Mid.ru

«(Глава МИД России) Сергей Лавров же на это ответил, что такого механизма нет, а придумывать, говорить, изобретать какие-то формулы они могут. Просто процедуры такой нет», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа действия властей США, которые разрешили направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.