Донецк, 28 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуировали 626 человек. Об этом 28 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

В Безыменном силами МЧС республики развёрнут пункт оказания помощи населению (ПОПН). С 08:00 27 апреля до 08:00 28 апреля туда эвакуировали 626 человек, в том числе 93 ребёнка.

Всего с 5 марта ПОПН «Безыменное» принял 24 749 человек.