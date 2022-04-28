Донецк, 28 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки из Мариуполя было эвакуировано почти 630 человек. Их доставили в село Безыменное в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

«За минувшие сутки, с 08:00 27 апреля до 08:00 28 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского районе эвакуированы 626 человек, включая 93 ребёнка», — уточняется в сообщении штаба в телеграм-канале.

По данным штаба, всего за период с 5 марта в Безыменное эвакуировали 24 749 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 662 человека, в том числе 107 детей.