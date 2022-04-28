Пекин, 28 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Согласно отраслевому, число читателей цифровых книг в Китае достигло 506 млн человек в 2021 году, увеличившись на 2,43% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно отчету о цифровой читательской аудитории в Китае за 2021 год, общий объем рынка цифрового чтения в Китае достиг 41,57 млрд юаней (около $6,4 млрд), что означает рост в годовом исчислении на 18,23%.

Более 70% этих читателей моложе 25 лет, говорится в отчете, составленном в основном Китайской ассоциацией аудио-видео и цифровых издательств, причем все больше и больше читателей готовы платить за цифровой контент.

В прошлом году за рубежом было выпущено более 400 000 китайских цифровых книг, основными направлениями которых являются Северная Америка, Япония, Южная Корея и Юго-Восточная Азия. Согласно отчету, фэнтези и боевые искусства были одними из самых популярных тем.