Москва, , 10:09 — REGNUM В Москве одобрили первые гранты на финансовую поддержку предпринимателей, которые намерены открыть отечественные сети быстрого питания, сообщается на портале мэра столицы.

Кофейня Дарья Драй © ИА REGNUM

На открытие отечественных сетей общепита — семи новых заведений — кофеен, пекарни, бургерной и др. — власти Москвы направят 1 млрд рублей. Максимальная сумма поддержки — 5 млн рублей на одну точку.

Претендовать на грант могут юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), открывшие точку быстрого питания с 16 марта 2022 года. Обязательное условие участия в программе — создание новых рабочих мест.

ИА REGNUM сообщало ранее, в течение полугода все рестораны Макдональдс в Москве могут быть заменены на отечественные, заявлял 10 марта мэр столицы Сергей Собянин.

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