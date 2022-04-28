Краснодар, , 10:09 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» состоится в очном формате во всех городах и районах Краснодарского края 9 Мая, сообщили в пресс-службе администрации края.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году эпидситуация позволяет 9 мая провести парад Победы в Новороссийске и торжественное прохождение войск в Краснодаре с участием зрителей. Также традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в очном режиме во всех городах и районах края», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Также в преддверии 9 Мая на Кубани состоятся поздравления ветеранов на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в Краснодарском крае снимается режим повышенной готовности, который действовал в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года — более двух лет. Соответственно, сняты и все ограничения. При этом марочный режим в регионе продолжает действовать.