Краснодар, 28 апреля 2022, 10:09 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» состоится в очном формате во всех городах и районах Краснодарского края 9 Мая, сообщили в пресс-службе администрации края.
Также в преддверии 9 Мая на Кубани состоятся поздравления ветеранов на дому.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в Краснодарском крае снимается режим повышенной готовности, который действовал в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года — более двух лет. Соответственно, сняты и все ограничения. При этом марочный режим в регионе продолжает действовать.