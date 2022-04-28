Москва, , 10:08 — REGNUM Импортозависимость российского кинобизнеса может обойтись государству в миллиарды рублей, следует пересмотреть государственную поддержку отрасли, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Кинозал Myhome.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный провал Запада и импортозамещение в России – трансляция»

«Не думаю, что «серым импортом» кинопродукции можно «в лоб» решить проблемы отрасли — в перспективе это принесет лишь проблемы для всего сектора легального контента, который мы строили в рунете многие годы», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Совместные усилия кинотеатров, кинопроизводителей и министерства культуры, конечно, нужны, полагает он.

«Очевидно, что господдержку отрасли нужно пересматривать с целью ускоренного производства контента, который можно законно показывать в кинотеатрах», — рассуждает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ассоциация владельцев кинотеатров заявила, что половина российских кинотеатров могут закрыться. Первый удар нанесла пандемия коронавируса, а отказ зарубежных киностудий выпускать фильмы в прокат в России нанес второй удар индустрии кинопроката. В марте 2022 года рынок упал на 54%, подсчитали эксперты.