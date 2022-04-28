Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Бойцы СОБРа Росгвардии задержали жителя Санкт-Петербурга по делу о реабилитации нацизма, возбужденному по факту осквернения георгиевской ленточки, одного из символов Победы.

ru.torange.biz Георгиевская ленточка

Как сообщает 28 апреля «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), фигурантом уголовного дела стал 27-летний житель района Купчино, который оставлял оскорбительные посты с георгиевской ленточкой в социальных сетях перед 9 Мая. По версии следствия, с 4 по 9 мая 2021 года он, используя администрируемый им аккаунт в соцсети «ВКонтакте», оставлял комментарии в разных сообществах.

«Он постил георгиевскую ленточку с искаженным словосочетанием «Деды воевали». По версии следствия, комментарии носили оскорбительный характер и могут быть расценены как реабилитация нацизма», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.