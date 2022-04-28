Сиань, Китай, , 10:07 — REGNUM Реликвии, найденные в мавзолее императора Вэнь-ди династии Западная Хань (202 г. до н. э. — 25 г. н. э.), впервые 22 апреля были выставлены на всеобщее обозрение в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Жёлтый император 社会历史博物馆

В общей сложности 34 предмета культурных реликвий выставлены в музее Ханьянлин, расположенном в мавзолее императора Цзин-ди, сына императора Вэнь-ди. Среди экспонатов — керамическая статуэтка с орудием пыток, медная клепсидра и предметы, найденные в гробнице вдовствующей императрицы Бо, матери императора Венди.

Император Вэнь-ди, носивший личное имя Лю Хэн, славился своей бережливостью и доброжелательностью. За время его более чем 20-летнего правления экономика династии процветала, а население росло.

Мавзолей, расположенный в деревне Цзянцунь на восточной окраине Сианя, окружен более чем 100 древними гробницами и внешними погребальными ямами. Раскопки в этом районе ведутся с 2017 года, в результате чего были обнаружены многочисленные реликвии, в том числе фигурки из керамики, арбалеты и официальные печати. Выставка завершится 31 мая.