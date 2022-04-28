Донецк, , 10:07 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 20 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 193 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике арестовали свыше 100 украинских боевиков.