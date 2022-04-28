Омск, 28 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Омске 28 апреля запустили первый фонтан, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан

Уточняется, что работники учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» включили большой и малый фонтаны на улице Чокана Валиханова.

Остальные городские фонтаны заработают к майским праздникам. Перед запуском все водные конструкции прошли предварительную проверку, помывку, покраску и текущий ремонт.

Специалисты выполняют пусконаладочные работы других фонтанов, в том числе в сквере имени Дзержинского.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове специалисты приступили к расконсервации после зимы фонтана возле драмтеатра.

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