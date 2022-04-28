Париж, 28 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Бывший министр транспорта во Франции Бернар Понс скончался 27 апреля в возрасте 95 лет, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Уроженец Безье был, в частности, министром жилищного строительства, транспорта и туризма (1995–1997) при президенте Жаке Шираке. Бернар Понс также участвовал в становлении партии «Объединение в поддержку республики», генеральным секретарем которой он был в период с 1979 по 1984 год.

«Уход Бернара Понса знаменует собой конец целой эпохи. Это великие моменты дружбы, эпической политики, триумфального голлизма. Я любил этого человека, который так много отдал своей политической семье», — заявил бывший президент Франции Николя Саркози.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в церемонии прощания с актером театра и кино Мишелем Буке.