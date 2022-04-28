Якутск, 28 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Главный финансовый документ Якутии скорректировали, уменьшив его дефицит на 400 млн рублей. В итоге он составил 34,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе Госсобрания республики.

Bankspravka.ru Дефицит бюджета

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Превышение расходов над доходами оказалось почти в одиннадцать раз больше, чем было заложено при формировании бюджета в декабре 2021 года. Тогда дефицит составлял 3,2 млрд рублей.

Поправки были внесены в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития республики, внесением изменений в программы госгарантий региона и план возврата бюджетных кредитов, пояснили в Госсобрании. Кроме того, вносить корректировки заставили изменения источников финансирование региона и необходимость реализовывать первоочередные меры по обеспечению устойчивого развития Якутии.

Доходы бюджета Якутии в 2022 году составят 275,7 млрд рублей, расходы — 310,3 млрд. Поправками 28 апреля поступления в казну увеличили на 4,9 млрд, объём трат — на 4,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта анонсировались расходы на поддержание стабильности в Якутии и обеспечение развития в условиях санкционного давления в размере 14,9 млрд рублей. Финансируемые меры нужны для обеспечения стабильности в сферах занятости и доходов населения, завоза продовольствия, поддержки ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства и малого бизнеса.