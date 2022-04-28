Курган, 28 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В марте 2022 года в Курганской области был задержан 19-летний студент техникума, подозреваемый в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, у которого было изъято семь самодельных взрывных устройств и оружие. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

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«УФСБ России по Курганской области в марте 2022 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан 19-летний студент одного из курганских техникумов. Его подозревают в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что при обыске в квартире у подозреваемого были найдены и изъяты семь самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие, а также дневник, в котором содержался планом планируемого теракта и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Оренбургской области в 2022 году направлено на антитеррористическую безопасность образовательных учреждений выделяют свыше 160 млн рублей.