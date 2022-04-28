Москва, 28 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Приостановка поставок российского газа в Болгарию и Польшу означает наступление новой реальности в отношениях между Россией и ЕС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Москва сразу ясно дала понять, что газ для недружественных стран будет оплачиваться по новым российским правилам либо не поставляться совсем, отметил парламентарий.

«Не поверили. Посчитали, что с ними шутки шутят. Начали кривляться и хорохориться. Потом всё же задумались и решили проверить на тех, кого не жалко — Польше и Болгарии. Проверили. Австрия первой сообразила, что к чему, и согласилась платить за газ на наших условиях. Теперь дело за прочими. И это только начало», — рассуждает Миронов.

По его убеждению, с такой антироссийской структурой, как Евросоюз, «больше сюсюкаться не будут — ни по газу, ни по любым другим вопросам».

Газпром с 27 апреля полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу, после того как компании «Булгаргаз» и PGNiG не произвели платежи в соответствии с новыми правилами расчетов.

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