Элиста, 28 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции России на Украине выполняют поставленные задачи аккуратно, профессионально и эффективно. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

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«Наши ребята действуют аккуратно, профессионально и эффективно. Захватили трофеи во время боя. Это «джавелины» и болгарские гранатомёты. Уралан (в переводе с калмыцкого языка означает «вперёд». — прим. ИА REGNUM). Так держать! Зверства нациков прощать нельзя, будем их душить. Да, это непросто, огрызаются, но каждый наш воин заберёт, как минимум, десятерых», — отметил он.

ИА REGNUM сообщало, что отряд добровольцев из Калмыкии отправился в район проведения специальной военной операции России на Украине.